Son dakika transfer haberi: Barcelona ocak ayında Raheem Sterling'i kadrosuna katabilir

Barcelona, transferde atağa geçiyor. Lionel Messi'yi Paris Saint-Germain'e kaptıran Katalan ekibi yeni hedefini belirledi. Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona, ara transferde Sterling'i kiralamak için teklif yapacak.

Manchester City'de gözden düşen Raheem Sterling bu sezon şu ana kadar yalnızca bir maça ilk 11'de başladı. İspanyol basınına göre 26 yaşındaki yıldız futbolcu da Barcelona'ya transfer olmaya sıcak bakıyor.

City, Raheem Sterling için 2015 yazında Liverpool'a 63 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.