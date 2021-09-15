Son dakika spor haberi: Barcelona'nın Bayern Münih yenilgisi sonrası Camp Nou'da olağanüstü zirve! Laporta...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki ilk maçlar oynanıyor. Lionel Messi'nin takımdan ayrılmasının ardından nasıl bir performans göstereceği merak edilen Barcelona, sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 3-0 yenilerek ağır bir sonuçla karşı karşıya kaldı. Katalan devinde alınan bu mağlubiyet taraftarlar hayli kızdırırken başkan Joan Laporta'yı harekete geçirdi.

Mücadele sonrası Laporta, başkan yardımcısı Rafael Yuste ile futbol direktör Mateu Alemany, Camp Nou'da sabahın ilk ışıklarına kadar süren bir zirve gerçekleştirdi. Bu toplantıda acil bir karar alınmadığı ancak yenilginin nedenlerinin görüşüldüğü bildirildi. Toplantı sonrası Yuste ile Alemany'nin aynı araçla stadyumdan ayrıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan takımın tecrübeli ismi Gerard Pique'nin de stadyumdan en son ayrılan futbolcu olduğuna dikkat çekildi. Oyuncunun bu kadar gecikmesindeki nedeninin ise henüz bilinmediği kaydedildi.