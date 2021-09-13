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Barcelona Pjanic'in yerine aradığı ismi buldu! Orta sahaya Youri Tielemans...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic yerine aranan isim bulundu. Ronald Koeman ile arası iyi olmaması nedeniyle Barça'dan ayrılan Pjanic yerine Katalan devi, Youri Tielemans'ı mevcut bölgeye getirmeyi planlıyor. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:39
Barcelona Pjanic'in yerine aradığı ismi buldu! Orta sahaya Youri Tielemans...

Barcelona, Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic'in boşluğunu dolduracak ismi buldu. Les Sports'ta yer alan habere göre Katalan devi, orta sahaya Youri Tielemans'ı transfer etmek istiyor.

Ronald Koeman ile yıldızının barışmamasının ardından ayrılma kararı alan Pjanic'in, Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve Barcelona'ya geri dönmek istemediği bilinirken, İspanyol devi Belçika'lı orta saha için giriişimlere başlayacak.

BARCELONA CEPHESİ İLGİLİ KABUL ETTİ
Öte yandan İtalyan gazeteci Fabricio Romano, aktardığı haberde ,"Barça yönetimi, Tielemans'a olan ilgilerini kabul etti ve transferde, kulübün öncelikleri arasında yer olduğu söylenildi." dedi.

SADECE BARÇA DEĞİL
Bununla beraber Tielemans'a Real Madrid, Manchester United ve Liverpool'un da ilgi duyduğu öğrenildi.

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