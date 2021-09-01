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Son dakika transfer haberi: Barcelona'da ayrılık! Antoine Griezmann Atletico Madrid'e döndü

Son dakika transfer haberleri... Barcelona'da Lionel Messi'nin ardından yaprak dökümü sürüyor. Katalan devinin Fransız yıldızı Antoine Griezmann, eski takımı Atletico Madrid'e döndü.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 07:34
Son dakika transfer haberi: Barcelona'da ayrılık! Antoine Griezmann Atletico Madrid'e döndü

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, eski yıldızı Antoine GriezmannBarcelona'dan 1+1 yıllığına kiraladı.

İspanya'da transferin bitmesine dakikalar kala Madrid temsilcisi, Fransız futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Katalan devinden böylece Lionel Messi'nin ardından Griezmann da ayrılmış oldu.

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