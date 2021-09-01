Son dakika transfer haberi: Barcelona'da ayrılık! Antoine Griezmann Atletico Madrid'e döndü

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, eski yıldızı Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan 1+1 yıllığına kiraladı.

İspanya'da transferin bitmesine dakikalar kala Madrid temsilcisi, Fransız futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Katalan devinden böylece Lionel Messi'nin ardından Griezmann da ayrılmış oldu.