Son dakika transfer haberi: Barcelona'da ayrılık! Antoine Griezmann Atletico Madrid'e döndü

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, eski yıldızı Antoine Griezmann'ı Barcelona'dan 1+1 yıllığına kiraladı.
İspanya'da transferin bitmesine dakikalar kala Madrid temsilcisi, Fransız futbolcuyu renklerine bağladığını duyurdu. Katalan devinden böylece Lionel Messi'nin ardından Griezmann da ayrılmış oldu.
🔴⚪ #BienvenidoGriezmann— Atlético de Madrid (@Atleti) August 31, 2021
🇫🇷 @AntoGriezmann volverá a vestir nuestra camiseta tras el acuerdo alcanzado entre nuestro club y el Barcelona para su cesión.
Bienvenue, Antoine! 🤙
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