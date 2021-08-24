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Yılın transfer bombası patlıyor! Real Madrid'den Mbappe için dev teklif

Son dakika transfer haberi... İspanyol devi Real Madrid, Paris Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe için düğmeye bastı. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, dünyaca ünlü yıldızın transferi için adeta seferberlik ilan etti. Fansız basınında yer alan bilgilere göre Real Madrid, Kylian Mbappe için Paris Saint Germain'e tam 160 milyon euro teklif etti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 00:16
Yılın transfer bombası patlıyor! Real Madrid'den Mbappe için dev teklif

Real Madrid'in, Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan ve gelecek yaz PSG ile sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe için ilk teklifini yaptığı bildirildi. İngiltere'nin önde gelen spor gazetesi Talkspor'un haberine göre; Real, ilk teklifi yaptı.

PSG ile yeni bir sözleşme imzalamayan ve daha önce hedefinin Real Madrid olduğunu açıklayan genç forvet için, İspanyol devinin ilk teklifinin 160 milyon Euro olduğu kaydedildi. İspanyol ekibinin transfer için umutlu olduğu kaydedilirken, gelecek hafta kapanacak transfer sezonundan önce anlaşmanın yapılacağı ifade edildi.

Fransız basını ise PSG'nin 160 milyon Euro'luk ilk teklifi reddettiğini ancak pazarlıkların devam ettiğini yazdı.

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