Levante 3-3 Real Madrid | Maç sonucu (ÖZET)

İspanya La Liga 2. hafta maçında Real Madrid deplasmanda Levante'nin konuğu oldu.
TSİ 23.00'te başlayan ve Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan mücadelede Real Madrid'in gollerini 5. dakikada Gareth Bale ve 73 ile 85. dakikalarda Vinicius Junior kaydederken, Levante'nin golleri 46'da Roger, 57'de Campana ve 79'da Robert Pier'den geldi.
Mücadelenin 87. dakikasında Levante file bekçisi Fernandez orta sahada Real Madrid'in hızlı atağını engellemek için topa elle müdahalede bulununca kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
3-3 tamamlanan maçın ardından lgin 2. sırasındaki Real Madrid 4 puana ulaşırken, 2 puana yükselen Levante 8. sırada yer aldı.