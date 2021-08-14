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Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. İlk hafta mücadelesinde Alaves sahasında ligin dev kulüplerinden Real Madrid'i ağırlayacak. Peki, Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası fotomac.com.tr'de...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 16:30
Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves, ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid'i konuk edecek. Corona virüsünü atlatan Fransız golcü Karim Benzema'nın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

ALAVES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alaves'in sahasında Real Madrid'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALAVES-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pons, Moya, Pina, Rioja; Joselu, Perez

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Rodrygo, Jovic, Vinicius

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