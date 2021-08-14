Alaves-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İspanya La Liga'da heyecan başladı. Alaves, ligin güçlü ekiplerinden Real Madrid'i konuk edecek. Corona virüsünü atlatan Fransız golcü Karim Benzema'nın maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.
ALAVES-REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Alaves'in sahasında Real Madrid'i konuk edeceği maç TSİ 23.00'te başlayacak ve karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
ALAVES-REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Alaves: Pacheco; Aguirregabiria, Laguardia, Lejeune, Duarte; Pons, Moya, Pina, Rioja; Joselu, Perez
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Nacho, Alaba, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Rodrygo, Jovic, Vinicius