Son dakika spor haberleri | Lionel Messi İspanya'dan ayrılmadı!

Cristiano Ronaldo ile birlikte döneminin en iyi oyuncusu olarak gösterilen ve 6 kez Ballon D'or'u kazanan Lionel Messi Barcelona kariyerine nokta koydu. 21 yıllık sayısız başarının ardından Leo, düzenlediği basın toplantısıyla Barça'ya veda etti.

Paris Saint Germain'in ismini zikreden Messi, "Bu kulüpten ayrılmak hayatımı tamamen değiştirecek. Kimseye bir garanti vermedim ama Paris Saint Germain de ihtimaller arasında. Ayrılık haberi geldiğinde çok telefon aldım ama henüz anlaştığım bir yer yok" şeklinde konuştu.

İSPANYA'DAN AYRILMADI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Lionel Messi, henüz İspanya'daki evinden ayrılmadı. Arjantinli yıldız PSG'nin sözleşmesini inceledikten sonra Paris'e uçacak.

Paris ekibinin taraftarları, dün tüm gün Lionel Messi'nin kulübe gelmesini beklemişti.