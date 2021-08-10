Barcelona'nın Kayserispor'dan transfer ettiği Emre Demir kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte Barcelona'nın yeni transferi Emre Demir'e dair bilmeniz gerekenler...

Kayserispor formasını giyen Emre Demir, Mersin'de dünyaya gelmiştir. Mersin 1. Amatör küme takımları arasında yer alan Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer olan dikkatleri üzerine çeken genç oyuncunun filiz lisansı 21 Nisan 2014 yılında Kayserispor tarafından çıkartılmıştır. Yeşil sahaların gelecek vaat eden genç ismi Emre Demir, çıktığı maçlarda futbolu ile geçmişten günümüze artan tecrübesi ile orantılı olarak göz doldurmaya devam etmektedir. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen bazen tecrübesinin artması için profesyonel takımlarla idmanlara çıkarılmıştır.

EMRE DEMİR KAÇ YAŞINDA?

Mersin'den Kayseri'ye uzanan futbol kariyerinde Barcelona'nın idmanlarına çıkacağına dair haberlerle manşetlerde uzun süre konuşulan genç yıldız Emre Demir'in küçük yaşına rağmen büyük başarılara imza atması takımı, ailesi ve tüm ülkemiz için kuşkusuz son derece gurur verici bir olay. Emre Demir'i destekleyen milyonlar onu ileride çok daha iyi yerlerde görmek istiyor. Çalışkan ve hırslı bir oyuncu olan Emre Demir, şimdiden Messi'nin tahtına göz dikmiş durumda. Genç yıldızın yaşı en çok araştırılan konulardan biri. Emre Demir, 15 Ocak 2004 doğumlu.

Ülkemizde genç yaşta futbol kariyerinde önemli ilerlemeler kaydeden Emre Demir'e dair merak edilen ve araştırılan hususlardan biri de genç golcünün bu genç yaşında hangi takımlarda top koşturduğu. Emre Demir, geleceğin yetenekleri arasında gösterilen Kayserisporlu bir futbolcu olarak Barcelona gibi dünya çapında başarıları ile tanınan büyük bir takımın alt yapısı olan La Masia'da 14 gün boyunca denenme gururunu yaşamış ve tüm sevdiklerine yaşatmıştır.

Kayserispor'da forma giyen Emre Demir, futbola 6 yaşında Mersin'in yerel bir kulübünde başlamıştır. İlerleyen zamanlarda Mersin 1. Amatör Küme takımı olan Kuvayi Milliye'den Kayserispor'a transfer olan yıldız futbolcu, bu sebeple Kayseri'ye taşınmıştır. Yıldız oyuncunun 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından filiz lisansı çıkartılmıştır. Özel bir yeteneğe haiz olduğu düşünülen ve bu konuda düşünceleri de çıktığı maçlardaki muhteşem performansı ile haklı çıkaran

Emre Demir için Kayserispor tarafından özel çalışmalar düzenlenmektedir. Kısa sürede daha fazla tecrübe kazanması hedeflendiği için henüz daha 12 yaşında iken Kayserispor'un profesyonel takımı ile birlikte antremanlara katılmıştır.