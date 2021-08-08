Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi PSG için sağlık kontrolünden geçecek

Futbolda bir dönem sona erdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, altyapısından yetiştiği ve sayısız başarı yaşadığı Barcelona'dan düzenlediği basın toplantısı sonrası ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresiyle ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor.

Fransız basınından L'Equipe, Messi'nin Paris Saint-Germain'le büyük oranda anlaştığını ve son detayların görüşüldüğünü duyurdu. Messi'yi ikna eden ismin, Fransız ekibinin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde paylaşılan bilgilerde, Lionel Messi'nin bu akşam ya da sabah erken saatlerde PSG için sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de verildi.