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Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi PSG için sağlık kontrolünden geçecek

Son dakika transfer haberleri... Katalan devi Barcelona'da, Lionel Messi dönemi sona erdi. Arjantinli süperstarın yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Fransız basını, tecrübeli ismin bu akşam ya da yarın sabah sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 14:23
Son dakika transfer haberi: Barcelona'dan ayrılan Lionel Messi PSG için sağlık kontrolünden geçecek

Futbolda bir dönem sona erdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, altyapısından yetiştiği ve sayısız başarı yaşadığı Barcelona'dan düzenlediği basın toplantısı sonrası ayrıldı. Tecrübeli oyuncunun yeni adresiyle ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor.

Fransız basınından L'Equipe, Messi'nin Paris Saint-Germain'le büyük oranda anlaştığını ve son detayların görüşüldüğünü duyurdu. Messi'yi ikna eden ismin, Fransız ekibinin Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde paylaşılan bilgilerde, Lionel Messi'nin bu akşam ya da sabah erken saatlerde PSG için sağlık kontrolünden geçeceği bilgisi de verildi.

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