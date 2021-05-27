Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberleri: La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Avrupa Süper Ligi'ne tepkisi sürüyor!

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'ın 'ne tepkisi sürüyor!

'da kurumunun başkanı , mevcut durumda sadece , ve 'un destek verdiği kurma projesine yönelik eleştirilerine devam etti. Tebas yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi kavramı henüz ölmedi. Avrupa futbolunun ekonomik istikrarı üzerinde şüphe yaratmaya devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 16:51
Son dakika spor haberleri: La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Avrupa Süper Ligi'ne tepkisi sürüyor!

, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tehlike sadece bu üç kulüp değil. Tehlike aynı zamanda Başkanı." diyerek, Gianni İnfantino'yu da eleştirdi.

, ve 'un kendilerini futbolun kurtarıcılarıymış gibi gördüklerini kaydeden Tebas, "Özellikle Sayın ( Başkanı) böyle hareket ediyor. Diğerleri de saf ya da aptal. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Daha fazla kupa kazanmaları, daha uyanık oldukları anlamına gelmiyor. Sayın Perez, Sayın ( Başkanı), Sayın ( Başkanı), Avrupa futbolu yıkıma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu üç kulübü, Avrupa futboluna karşı darbe yapmakla suçlayan Tebas, "Beni en çok rahatsız eden şey, aptal olduğumuzu, saf olduğumuzu düşünmeleri. Naifliğimizle, sessizliğimizle, politik olarak duruşumuzla oynuyorlar. Bu savaşta saf olan taraf değiliz. Bunlara, kararlı bir şekilde karşı durmaya devam etmek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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