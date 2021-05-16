Barcelona-Celta Vigo: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 38. ve 89. dakikalarda Miba attı. Ev sahibi Barcelona'nın tek sayısını ise 28. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçtır kazanamayan Barcelona, 76 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. galibiyetini ala Celta Vigo ise 53 puanla 8. sırada yer buldu.

Barcelona, gelecek hafta Eibar deplasmanına çıkacak. Celta Vigo ise Real Betis'i konuk edecek.

07/08'DEN BERİ İLK KEZ

Barcelona, 2007/08 sezonundan itibaren ilk kez ilk 2 sıranın dışında kaldı.