Haberler İspanya La Liga Barcelona-Celta Vigo: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'da 37. hafta karşılaşmasında , 'yu ağırladı. 'da oynanan müsabaka, Celta Vigo'nun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından Barcelona, bitime 1 hafta kala şampiyonluk şansını kaybetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar 22:03
Barcelona-Celta Vigo: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'ya galibiyeti getiren golleri 38. ve 89. dakikalarda attı. Ev sahibi 'nın tek sayısını ise 28. dakikada kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 3 maçtır kazanamayan Barcelona, 76 puanla 3. sırada yer aldı. Üst üste 5. galibiyetini ala Celta Vigo ise 53 puanla 8. sırada yer buldu.

Barcelona, gelecek hafta deplasmanına çıkacak. Celta Vigo ise 'i konuk edecek.

07/08'DEN BERİ İLK KEZ

Barcelona, 2007/08 sezonundan itibaren ilk kez ilk 2 sıranın dışında kaldı.

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