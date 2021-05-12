Haberler İspanya La Liga Sevilla-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

İspanya La Liga'da heyecan sürüyor. Bitime 3 hafta kala vizesi almak isteyen , sahasında 'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi Sevilla'nın 71, Valencia'nın ise 39 puanı bulunuyor. Peki, Sevilla-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler? İşte tüm detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:23
Sevilla-Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler neler?

İspanya La Liga'da nefes kesen maçlar oynanıyor. Ligde 4. sırada yer alan , bu sezon beklentileri karşılayamayan 'yı konuk ediyor. Kritik karşılaşma öncesi ev sahibi takımın 71, konuk ekibin ise 39 puanı mevcut.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla'nın sahasında Valencia'yı konuk edeceği maç TSİ 20.00'de başlayacak ve Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

SEVILLA-VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sevilla: Bono; , , , ; Rakitic, , ; , En-Nesyri, Ocampos

Valencia: ; , Guillamon, Diakhaby; Correia, , , Gaya; Lee, Gomez, Guedes

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