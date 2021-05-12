Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

La Liga'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Real Sociedad maçı 12 Mayıs Çarşamba günü saat 23.00'te Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Real Sociedad ile oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Atletico (3G 1B), tek yenilgisini Eylül 2019'da aldı.

Real Sociedad'ı konuk ettiği son yedi La Liga maçını kaybetmeyen Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı.

Madrid takımlarına konuk olduğu son üç La Liga maçını kaybetmeyen Real Sociedad (1G 2B), 1980'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezon La Liga maçlarının ikinci yarılarında yediği goller nedeniyle en az puan kaybeden takım Atletico (3).

Atletico forması giyen Luis Suarez, Real Sociedad'a karşı sahaya çıktığı 11 La Liga maçında 10 gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 5 asist).