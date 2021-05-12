Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'nın 36. haftasında sahasında 'ı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:03 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:24
Atletico Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | La Liga

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Real Sociedad maçı 12 Mayıs Çarşamba günü saat 23.00'te ekranlarından canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - REAL SOCIEDAD MAÇ ÖNÜ BİLGİLER (OPTA)

Real Sociedad ile oynadığı son beş maçın sadece birini kaybeden Atletico (3G 1B), tek yenilgisini Eylül 2019'da aldı.

Real Sociedad'ı konuk ettiği son yedi La Liga maçını kaybetmeyen Atletico (6G 1B), bu karşılaşmaların beşinde kalesini gole kapattı.

Madrid takımlarına konuk olduğu son üç La Liga maçını kaybetmeyen Real Sociedad (1G 2B), 1980'den bu yana dört maçlık seri yakalayamıyor.

Bu sezon La Liga maçlarının ikinci yarılarında yediği goller nedeniyle en az puan kaybeden takım Atletico (3).

Atletico forması giyen , Real Sociedad'a karşı sahaya çıktığı 11 La Liga maçında 10 gole doğrudan katkı sağladı (5 gol & 5 asist).

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