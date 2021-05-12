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2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında lider sahasında 'ı konuk etti. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Madrid'e galibiyeti getiren golleri Carrasco ve kaydetti. Real Sociedad'ın tek golü Zubeldia'dan geldi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2021 Perşembe 01:02
Atletico Madrid Real Sociedad 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 36. haftasında lider , sahasında 'ı konuk etti. 'nda oynanan maçı Madrid 2-1 kazanarak çok kritik bir dönemde üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Carrasco'nun golüyle öne geçen Atletico, 28'de ile farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Atletico Madrid oyun kontrolünü elinde bulundursa da Real Sociedad 83'te Zubeldia'nın golüyle farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Atletico Madrid 2-1'lik skorla üç puanı almayı başardı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid 80 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Real Sociedad ise 56 puanda kaldı.

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