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Son dakika spor haberi: 'ye elenen Real 'de Eden hedef tahtasında!

Son dakika spor haberleri... yarı finalinde 'ye 2-0 yenilerek elenen Real 'de, Belçikalı yıldız Eden hedef tahtasına oturtuldu. Tecrübeli oyuncunun, müsabaka sonrası takım arkadaşlarıyla gülüşmesi, taraftarın büyük tepkisini çekti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2021 Perşembe 14:03
Son dakika spor haberi: Chelsea'ye elenen Real Madrid'de Eden Hazard hedef tahtasında!

'nde 'ye 1-1'in rövanşında 2-0 yenilerek elenen Real 'de büyük öfke var. Eflatun-beyazlı taraftarlar, sık sık sakatlandığı için istenen katkıyı veremeyen ve Chelsea maçına ilk 11'de başlayan Eden 'a yükleniyor.

Müsabaka sonrası eski takım arkadaşları ile eğlenen ve gülen Belçikalı futbolcu, hem taraftarların hem de spor yorumcularının tepkisini çekti. Sosyal medyada atılan birçok mesajda, oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği savunuldu.

, 2019 yazında için Chelsea'ye 100 milyon euro ödemişti. Madrid ekibine geldiği günden bu yana sık sık ağır sakatlıklar geçiren Hazard bugüne kadar Real Madrid formasını sadece 39 kez giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı.


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