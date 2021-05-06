Son dakika spor haberi: Chelsea'ye elenen Real Madrid'de Eden Hazard hedef tahtasında!

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'ye 1-1'in rövanşında 2-0 yenilerek elenen Real Madrid'de büyük öfke var. Eflatun-beyazlı taraftarlar, sık sık sakatlandığı için istenen katkıyı veremeyen ve Chelsea maçına ilk 11'de başlayan Eden Hazard'a yükleniyor.

Müsabaka sonrası eski takım arkadaşları ile eğlenen ve gülen Belçikalı futbolcu, hem taraftarların hem de spor yorumcularının tepkisini çekti. Sosyal medyada atılan birçok mesajda, oyuncunun takımdan gönderilmesi gerektiği savunuldu.

Real Madrid, 2019 yazında Eden Hazard için Chelsea'ye 100 milyon euro ödemişti. Madrid ekibine geldiği günden bu yana sık sık ağır sakatlıklar geçiren Hazard bugüne kadar Real Madrid formasını sadece 39 kez giydi ve bu maçlarda 4 gol atıp 5 asist yaptı.



