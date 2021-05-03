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'da dönemi bitti

takımlarından , teknik direktör 'nın görevine son verildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gracia'dan boşalan teknik direktörlüğe, geçici olarak "Voro" lakaplı getirildi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 15:05
Valencia'da Javi Gracia dönemi bitti

() takımlarından , teknik direktör 'nın görevine son verildiğini açıkladı.

karşısındaki 3-2'lik yenilgi sonrası La Liga'nın bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 6 puan üstünde yer alan Valencia'da, 51 yaşındaki İspanyol teknik adamla yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gracia'dan boşalan teknik direktörlüğe, geçici olarak "Voro" lakaplı getirildi.

Valencia ile 2020'nin temmuz ayında 2 yıllık sözleşme imzalayan Gracia, daha önce , , , , ve kulüplerini çalıştırmıştı.



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