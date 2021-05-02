Haberler İspanya La Liga Valencia - Barcelona: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da şampiyonluk mücadelesi veren , 34. haftada konuk olduğu 'yı 3-2 yenerek kritik bir galibiyet aldı. devine üç puanı getiren golleri Lionel (2) ve kaydetti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:09
Valencia - Barcelona: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 34. haftasında ile karşı karşıya geldi. , zorlu maçta rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

50'de 'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen devi, 57'de ilse eşitliği yakaladı. 63'te Barça'yı 2-1 öne geçirirken, 69'da ise Messi bir kez daha sahne aldı ve farkı ikiye çıktı: 1-3. Valencia 83'te 'in golüyle umutlansa da kalan bölümde başka gol olmadı ve Barcelona sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona bu sonuçla puanını 74'e çıkarıp haftayı averajla 'in arkasında 3. sırada tamamladı. 14. sıradaki Valencia ise 36 puanda kaldı.

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