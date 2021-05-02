Valencia - Barcelona: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Valencia ile Barcelona karşı karşıya geldi. Barça, zorlu maçta rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

50'de Gabriel Paulista'nın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Katalan devi, 57'de Messi ilse eşitliği yakaladı. 63'te Griezmann Barça'yı 2-1 öne geçirirken, 69'da ise Messi bir kez daha sahne aldı ve farkı ikiye çıktı: 1-3. Valencia 83'te Carlos Soler'in golüyle umutlansa da kalan bölümde başka gol olmadı ve Barcelona sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona bu sonuçla puanını 74'e çıkarıp haftayı averajla Real Madrid'in arkasında 3. sırada tamamladı. 14. sıradaki Valencia ise 36 puanda kaldı.