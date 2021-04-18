Real Madridli futbolculardan flaş karar! Bonuslar iade edilecek

Real Madridli futbolculardan flaş bir karar geldi.

Eflatun beyazlıların yıldızları, yönetim ile anlaşma yaparak şampiyonluktan kazanılacak bonusları almama kararı aldı.

İspanyol basınına yansıyan haberlere göre Real Madridli futbolcuların mali açıdan zor günler geçiren kulüplerine destek çabasında olarak yönetimle anlaşma yaptıkları ortaya çıktı. Haberlere göre Şampiyonlar Ligi ve La Liga'da şampiyonluk ihtimalleri devam eden takımın bu iki turnuvadan birinin kazanılması halinde hak ettikleri bonusları kulübe bırakma kararı aldı.

Kulübün bu şekilde yaklaşık 30 milyon euroluk kar elde edeceği ifade edilirken futbolcuların bu fedakarlığının önemli bir katkı sağlayacağı belirtiliyor.

