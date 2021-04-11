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Son dakika spor haberi: 'nun olmadığı ''larda skor üretemedi

Son dakika spor haberleri... 'nın Arjantinli süperstarı , 'nun 'den ayrıldığı 2018 yılından bu yana çıktığı ''larda skor üretemedi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2021 Pazar 14:33
Son dakika spor haberi: Lionel Messi Cristiano Ronaldo'nun olmadığı 'El Clasico'larda skor üretemedi

'nın 30. haftasında , 'da dün sahasında 'yı 2-1 mağlup etti. Mücadeleye 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan , takımına skor üretmede yardımcı olamadı. Bu maçın ardından ilginç bir istatistik de gün yüzüne çıktı. Messi, 2018 yılında 'a transfer olan 'nun ardından Real Madrid ile karşılaştığı maçlarda suskunluğunu bozamadı.

Ronaldo'suz 5 El Clasico maçına çıkan Barcelona'nın yıldızı Messi, bu maçlarda gol ve asist yapamadı. Son olarak 6 Mayıs 2018 de Ronaldo'nun forma giydiği El Clasico'ya çıkan Messi bu mücadele bir gol kaydetmişti. 33 yaşındaki yıldız kariyerinde Real Madrid'e karşı 45 maça çıkarken bu mücadelelerde 26 gol 14 de asist yapmıştı.

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