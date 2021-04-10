El Clasico'da kozlar paylaşılacak! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Real Madrid ile Barcelona kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona maçı 10 Nisan Cumartesi günü saat 20:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Vazquez, Militao, Nacho, Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio, Vinicius, Benzema

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Pique, Lenglet, Alaba, De Jong, Busquets, Pjanic, Griezmann, Dembele, Messi

ÜÇ TAKIM ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA

Sezona fırtına gibi başlayan Atletico Madrid'in son 5 maçta 7 puan kaybetmesiyle zirve yarışına tekrar ortak olan Real Madrid ve Barcelona'da hedef bu maçı kazanmak. Barcelona 65 puanla lider Atletico Madrid'in 1 puan gerisinde 2'nci sırada yer alırken; ev sahibi Real Madrid ise 63 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.

REAL MADRID'TE SAVUNMADA ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi takımlardaki son duruma bakılacak olursa Real Madrid'in savunmadaki eksikleri göze çarpıyor. Ev sahibi ekipte Sergio Ramos ve Dani Carvajal sakatlıkları, Raphael Varane ise Covid-19 testi pozitif çıktığı için bu mücadelede forma giyemeyecek. Barcelona'da ise eksik oyuncular listesinde ise Neto, Coutinho ve Ansu Fati yer alıyor. Durumları belirsiz olan Gerard Pique ve Sergio Roberto ise teknik direktör Ronald Koeman tarafından maç kadrosuna dahil edilmiş durumda.

İKİ TEKNİK ADAMDAN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantılarında iki takımın teknik direktörü Zinedine Zidane ve Ronald Koeman açıklamalarda bulundu.



Zidane, çok zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyleyerek, "Biz hazırlığımızı her maçta olduğu gibi yaptık. Zorlu bir maç olacak ama dinlenmek için birkaç günümüz vardı ve şu anda hazır durumdayız. Yarın ne olursa olsun iki takım için de lig bitmiş olmayacak. Kazanılması gereken çok puan var. Kazanmak için iyi bir performans ortaya koymalıyız. Sezon daha bitmedi ve biz henüz herhangi bir kupa kazanmış durumda değiliz. Çalışmaya ve odaklanmaya devam etmek durumdayız" şeklinde konuştu. Zidane, Lionel Messi hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Umarım Barcelona'da kalır. Bu lig, için çok iyi bir durum. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



Ronald Koeman, El Clasico'nun sonucu ne olursa olsun şampiyonluk yarışında belirleyici olmadığını ifade ederek, "Takımın güveni yüksek. Son dönemlerde iyi sonuçlar elde ettik. İki takım da ligi kazanmak için mücadele ediyor. Hücumda ve savunmada gelişim gösterdik. Yarın ki sonuç ne olursa olsun lig yarışında belirleyici olmayacak ama maçı kazanan takım ciddi bir moral kazanacak. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemesine ve lig yarışına ortak olmasına rağmen aşırı bir eleştiri altında" şeklinde konuştu.