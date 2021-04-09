Son dakika spor haberi: Futbol hayatı bitebilir! İspanya'da Emre Mor krizi

Mart ayının sonunda oynanan Real Madrid mücadelesi öncesinde corona virüsü testi yaptıracak bir klinik bulamadığı gerekçesiyle kadroya alınamayan Emre Mor, Celta Vigo kariyerinin sonuna geldi.

Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet, Real Madrid maçından önce verdiği demeçte, "Emre Mor, PCR testi yaptırabileceği bir klinik bulamadığı için sonraki gün yaptırmaya karar vermiş. Kadroya alamadık, ne diyebilirim ki..." ifadelerini kullanmıştı.

CELTA VIGO DEFTERİ KAPANDI

İspanyol gazetesi AS, Abraham Martinez imzası taşıyan konuyla ilgili haberinde, Emre Mor'un Celta Vigo kariyerinin sona erdiğini ve bir daha İspanyol temsilcisinin formasını giyemeyeceğini öne sürdü.

Sakatlığı sebebiyle Dubai'de bıçak altına yatan 23 yaşındaki futbolcunun en az 4-5 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade eden Abraham Martinez, "Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan Emre Mor'dan bu yaz kurtulmak istiyor ancak bu biraz zor gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Emre Mor'un Celta Vigo'dana ayrılık sürecinin sancılı olacağının altını çizen Abraham Martinez , "Celta Vigo, yüksek maaşından kurtulmak için daha önce serbest bırakmayı teklif etti ancak 23 yaşındaki oyuncu bunu kabul etmedi. Çünkü kabarık bir sözleşmesi bulunuyor." şeklinde konuştu.

FUTBOL HAYATI BİTEBİLİR

Öte yandan aynı haberde Celta Vigo'nun sezon başında Celtic'ten gelen teklifi reddettiğine ve bu karardan dolayı pişmanlık duyduğuna da değinildi.

Son sakatlığı, sahalardan uzak kalacağı süre ve disiplinsiz tavırları göz önünde bulundurulduğunda Emre Mor'un futbol hayatının dahi bitebileceği konuşuluyor.