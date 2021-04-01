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Son dakika spor haberleri: 'de Sergio şoku!

ekiplerinden 'de Sergio şoku yaşanıyor. 'ndan dönen yıldız futbolcunun sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği açıklandı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 16:46
Son dakika spor haberleri: Real Madrid'de Sergio Ramos şoku!

kulüpten yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen 'un sol bacak alt arka kaslarında sakatlık tespit edildiği duyuruldu.

Ramos da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şubat ayında sol dizinden geçirdiği ameliyat sonrasında kendisini iyi hissettiği günler geçirse de son bir kaç haftadır zorlandığını ifade etti.

'ya karşı dün oynadıkları ve 86. dakikada oyuna girdiği maçın ardından sol bacak baldırında ağrı hissettiğini aktaran 35 yaşındaki futbolcu, "Bugün yapılan analizler, kas sakatlığını doğruladı." diye yazdı.

Ramos, "Beni üzen bir şey var ise o da sezonun en önemli maçlarının oynanacağı bir dönemde takıma yardım edememek ve bana verdiğiniz sevgi ve enerjiyi sahada size geri verememektir. Şu anda temkinli konuşup, çok çalışıp, tüm kalbimle takımı desteklemekten başka bir şey yapamam." değerlendirmesinde bulundu.

İspanyol basını, kaptanı Ramos'un sakatlığının 1 ay süreceğini, 'ndeki maçlarını ve 10 Nisan'da 'ya karşı oynanacak 'da forma giyemeyeceğini yazdı.

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