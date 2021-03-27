Son dakika transfer haberi: Real Madrid kararını verdi! Cristiano Ronaldo...

İtalyan devi Juventus ile olan macerası istediği şekilde gitmeyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun olası bir teklifle eski takımı Real Madrid'e dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo, büyük başarılar elde ettiği Madrid ekibinden 2018'de 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Bu transfer sonrası hem Cristiano Ronaldo hem de Real Madrid çok iyi dönemler geçirmedi.



Kaptan Sergio Ramos da bu konuya ilişkin, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu için gitmesine izin vermezdim. Cristiano kaybetti, Real Madrid kaybetti. Bizim kazanmamızı sağlayan bir oyuncuydu" ifadelerini kullanmıştı.

MADRID VAZGEÇTİ

İspanyol basınında çıkan haberde Real Madrid'in Ronaldo transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in, Portekizli yıldızı Real Madrid'e önerdiği fakat Real Madrid yetkililerin ekonomik durumlar nedeniyle Ronaldo'ya sıcak bakmadığı aktarıldı.