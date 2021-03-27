Haberler İspanya La Liga Son dakika transfer haberi: Real Madrid kararını verdi! Cristiano Ronaldo...

Son dakika transfer haberi: kararını verdi! ...

Son dakika transfer haberi: Geçtiğimiz günlerde basının ortaya attığı iddia taraftarını heyecanlandırmıştı. 'da mutlu olmadığı konuşulan Ronaldo'nun yeniden Real 'e döneceği aktarılmıştı. İspanyol devinin Portekizli futbolcu ile ilgili kararını verdiği aktarıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 15:24
Son dakika transfer haberi: Real Madrid kararını verdi! Cristiano Ronaldo...

devi ile olan macerası istediği şekilde gitmeyen Portekizli yıldız 'nun olası bir teklifle eski takımı 'e dönmeye sıcak baktığı iddia edilmişti.

2009'da 'dan Real 'e 94 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo, büyük başarılar elde ettiği ekibinden 2018'de 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu.

Bu transfer sonrası hem Cristiano Ronaldo hem de Real Madrid çok iyi dönemler geçirmedi.


Kaptan da bu konuya ilişkin, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu için gitmesine izin vermezdim. Cristiano kaybetti, Real Madrid kaybetti. Bizim kazanmamızı sağlayan bir oyuncuydu" ifadelerini kullanmıştı.

MADRID VAZGEÇTİ

basınında çıkan haberde Real Madrid'in Ronaldo transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

Cristiano Ronaldo'nun menajeri 'in, Portekizli yıldızı Real Madrid'e önerdiği fakat Real Madrid yetkililerin ekonomik durumlar nedeniyle Ronaldo'ya sıcak bakmadığı aktarıldı.

SON DAKİKA