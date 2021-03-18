Haberler İspanya La Liga Son dakika spor haberi: 32 yaşındaki Enrique Riquelme Real Madrid'e başkan adayı olacak

Son dakika spor haberi: 32 yaşındaki 'e başkan adayı olacak

Son dakika spor haberi: devi 'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 'nın genç iş insanlarından 'nin, eflatun-beyazlı kulübe başkan adayı olacağı iddia edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 17:30
Son dakika spor haberi: 32 yaşındaki Enrique Riquelme Real Madrid'e başkan adayı olacak

La Liga ekiplerinden 'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Onda Cero'da yer alan habere göre geçtiğimiz sene en yaratıcı 100 iş insanı arasında gösterilen , eflatun-beyazlı ekibe başkan olmak istiyor.

Riquelme'nin bu yıl yapılacak seçimlerde adaylığını koyacağı ifade edilirken 32 yaşındaki genç iş insanının 20 yıldır kulübe üye olduğu bilgisi de verildi. Ancak haberde başkanlık yarışının oldukça zor geçeceği ifade edilirken Riquelme'nin, 'le yarışacağı kaydedildi.

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