Son dakika spor haberi: 32 yaşındaki Enrique Riquelme Real Madrid'e başkan adayı olacak

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Onda Cero'da yer alan habere göre geçtiğimiz sene en yaratıcı 100 iş insanı arasında gösterilen Enrique Riquelme, eflatun-beyazlı ekibe başkan olmak istiyor.

Riquelme'nin bu yıl yapılacak seçimlerde adaylığını koyacağı ifade edilirken 32 yaşındaki genç iş insanının 20 yıldır kulübe üye olduğu bilgisi de verildi. Ancak haberde başkanlık yarışının oldukça zor geçeceği ifade edilirken Riquelme'nin, Florentino Perez'le yarışacağı kaydedildi.