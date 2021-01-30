Haberler İspanya La Liga Real Madrid - Levante: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da şampiyonluk mücadelesi veren , evinde ağırladığı 'ye 2-1 mağlup olarak zirve yolunda ağır yara aldı. Eflatun-beyazlılar, 10. dakikada 'nun kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 80 dakika boyunca 10 kişi mücadele etti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 20:20
Real Madrid - Levante: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 21. haftasında 'yi konuk eden , öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.

10'da Militao'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan eflatun-beyazlılar, 13'te 'nun golüyle 1-0 öne geçti. Eksik 'e karşı bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Levante, 32'de ve 78'de 'in golleriyle zafere uzandı.

Levante'de Roger, 64. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.

Evinde 4 maç sonra kaybeden 2. sıradaki Real Madrid 40 puanda kalırken, Levante ise puanını 26'ya çıkardı.

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