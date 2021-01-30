Real Madrid - Levante: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Levante'yi konuk eden Real Madrid, öne geçtiği maçtan 2-1 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda ağır yara aldı.
10'da Militao'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan eflatun-beyazlılar, 13'te Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti. Eksik Real'e karşı bu dakikadan sonra oyunun kontrolünü eline alan Levante, 32'de Jose Morales ve 78'de Roger'in golleriyle zafere uzandı.
Levante'de Roger, 64. dakikada bir de penaltı atışından yararlanamadı.
Evinde 4 maç sonra kaybeden 2. sıradaki Real Madrid 40 puanda kalırken, Levante ise puanını 26'ya çıkardı.