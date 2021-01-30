Haberler İspanya La Liga Atletico Madrid'de Carrasco ve Hermoso'nun corona virüsü testleri pozitif çıktı

'de Carrasco ve Hermoso'nun corona virüsü testleri pozitif çıktı

ekibi 'de iki oyuncunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıktı.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2021 Cumartesi 17:44
Atletico Madrid'de Carrasco ve Hermoso'nun corona virüsü testleri pozitif çıktı

() ekibi 'de iki oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

, Belçikalı kanat oyuncusu ve İspanyol stoper 'nun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

La Liga'nın sağlık protokolleri doğrultusunda iki futbolcunun da evlerinde izolasyon sürecine girdiği belirtildi.

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 maça çıkan Hermoso 2 gol, 19 karşılaşmada görev alan Carrasco ise 3 gol kaydetti.

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