Messi Pele’nin rekorunu egale etti! Efsaneden tebrik geldi

İspanya La Liga'da Barcelona, sahasında Valencia ile karşı karşıya geldi.

Nou Camp'ta oynanan karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ilk yarının uzatma dakikalarında attığı golle, Pele'ye ait olan 'Bir kulüple en fazla gol atma rekoru'nu egale etti.

Maçın 29. dakikasında Diakhaby'nin golüyle geriye düşen Barcelona, ilk yarının sonunda Messi ile beraberliği yakaladı. Messi, 45+4. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerken, vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu tamamlayan yıldız futbolcu, Barcelona kariyerindeki 643. golünü kaydetti. Messi'den önce Pele, Santos formasıyla 1974 yılında rekorun sahibi olmuştu.

PELE'DEN TEBRİK MESAJI

Pele, Messi'nin kendi rekorunu egale etmesinin ardından bir tebrik mesajı yayınladı.

Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Pele, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbiniz aşkla dolu olduğunda yolunuzu değiştirmek zordur. Senin de yaptığın gibi aşık olduğun formayı her gün giymenin neler hissettirdiğini bilirim. Bize evimiz gibi hissettiren yerden daha iyi bir yer olmadığını da biliyorum. Tarihi başarın için seni tebrik ederim. Her şeyden de öte Barcelona'daki harika kariyerin için tebrikler… Futbolda bizimki gibi tek kulübe uzun süre aşkla bağlanılan hikayeler, ne yazık ki giderek azalacak. Seni çok takdir ediyorum."