Zidane: Ferguson olmayacağım!

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane, İspanyol devinde uzun yıllar boyunca kalacağı gibi bir düşünceye sahip değil. Zidane, M. United'ın efsane hocası Alex Ferguson'un İngiliz ekibindeki 27 yıllık kariyerine atıfta bulunurken, "Asla Real Madrid'in Ferguson'u olmayacağım. Bu bir gerçek. Real Madrid'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu konu hakkında kafa yormuyorum. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Madrid'de uzun zamandır yaşıyorum ve bunun bir süre daha devam etmesini istiyorum" dedi.