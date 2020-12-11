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Zidane: Ferguson olmayacağım!

Real , İspanyol devinde uzun yıllar boyunca kalacağı gibi bir düşünceye sahip değil.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:39 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2020 Cuma 06:50
Zidane: Ferguson olmayacağım!

Real , İspanyol devinde uzun yıllar boyunca kalacağı gibi bir düşünceye sahip değil. Zidane, M. United'ın efsane hocası 'un İngiliz ekibindeki 27 yıllık kariyerine atıfta bulunurken, "Asla 'in Ferguson'u olmayacağım. Bu bir gerçek. Real Madrid'de ne kadar kalacağımı bilmiyorum. Bu konu hakkında kafa yormuyorum. Bu kulüpte olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Madrid'de uzun zamandır yaşıyorum ve bunun bir süre daha devam etmesini istiyorum" dedi.

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