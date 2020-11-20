Haberler İspanya La Liga Real Madrid'li Raphael Varane Manchester United'ın gündeminde

'li 'ın gündeminde

İspanyol devi 'in formasını giyen Fransız futbolcu 'ın takımdan ayrılması gündemde. ekibi da Fransız stoperi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar Varane'nın transferiyle 'ın yanına partner arayışını sona erdirmek istiyor.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 10:46
Real Madrid'li Raphael Varane Manchester United'ın gündeminde

'in stoperi 'ye, 'den talip var. İngiliz basınında yer alan haberine göre , Fransız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Manchester ekibinin 27 yaşındaki futbolcunun çalıştığı menajerlik şirketi Base Soccer Agency ile de iyi ilişkileri olduğu ifade edildi.

Manchester United yönetimi, Varane'nın transferiyle 'ın yanına partner arayışını sona erdirmek istiyor.

18 ay sonra Madrid ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu, geçmişte Liginde oynamak istediğini söylemişti.

Raphael Varane, bu sezon Real Madrid ile 7 maçta forma giydi.

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