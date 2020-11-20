Real Madrid'li Raphael Varane Manchester United'ın gündeminde

Real Madrid'in stoperi Raphael Varane'ye, Premier Lig'den talip var. İngiliz basınında yer alan haberine göre Manchester United, Fransız oyuncu için girişimlerini hızlandırdı.

Haberde, Manchester ekibinin 27 yaşındaki futbolcunun çalıştığı menajerlik şirketi Base Soccer Agency ile de iyi ilişkileri olduğu ifade edildi.

Manchester United yönetimi, Varane'nın transferiyle Harry Maguire'ın yanına partner arayışını sona erdirmek istiyor.

18 ay sonra Madrid ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcu, geçmişte İngiltere Liginde oynamak istediğini söylemişti.

Raphael Varane, bu sezon Real Madrid ile 7 maçta forma giydi.