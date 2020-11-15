Real Madrid oyuncularından yine maaş indirimi talep edecek!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, kulüpte başta futbolcular olmak üzere bir maaş indirimine daha gitmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre geçtiğimiz nisan ayında olduğu gibi kulüp corona virüsü salgınının olumsuz etkileri nedeniyle bir kez daha maaş indirimi talep edecek. Eflatun-beyazlı yönetimin isteyeceği indirim miktarının yüzde 10 ile 15 arasında olacağı öğrenildi.

Real Madrid'in pandemi sürecinin başından bu yana 190 milyon euro açık verdiği ifade edildi. Pandemiden önce tahmin edilen yıllık bütçe ise 822 milyon euro civarındaydı.