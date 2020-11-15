Haberler İspanya La Liga Real Madrid oyuncularından yine maaş indirimi talep edecek!

oyuncularından yine maaş indirimi talep edecek!

İspanyol devi 'in, corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirlerden dolayı bir kez daha maaş indirimine gideceği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 13:53
Real Madrid oyuncularından yine maaş indirimi talep edecek!

ekiplerinden , kulüpte başta futbolcular olmak üzere bir maaş indirimine daha gitmeye hazırlanıyor.

İspanyol basınından ABC'nin haberine göre geçtiğimiz nisan ayında olduğu gibi kulüp corona virüsü salgınının olumsuz etkileri nedeniyle bir kez daha maaş indirimi talep edecek. Eflatun-beyazlı yönetimin isteyeceği indirim miktarının yüzde 10 ile 15 arasında olacağı öğrenildi.

Real Madrid'in pandemi sürecinin başından bu yana 190 milyon euro açık verdiği ifade edildi. Pandemiden önce tahmin edilen yıllık bütçe ise 822 milyon euro civarındaydı.

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