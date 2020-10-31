Real Madrid 4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu mücadele eflatun-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti.

La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Huesca ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Eden Hazard, Karim Benzema (2) ve Federico Valverde'den geldi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti, Huesca ise 5 puanda kaldı.

