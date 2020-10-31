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4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 8. hafta mücadelesinde sahasında Huesca'ı konuk etti. 'da oynanan zorlu mücadele eflatun-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 14:31 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020 Cumartesi 18:22
Real Madrid 4-1 Huesca | MAÇ SONUCU

'da oynanan zorlu mücadele eflatun-beyazlıların 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla puanını 16'ya yükseltti.

'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Huesca ile karşı karşıya geldi.

Santiago Bernabeu'da oynanan zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren goller Eden Hazard, Karim Benzema (2) ve Federico Valverde'den geldi.

Bu sonuçla Real Madrid puanını 16'ya yükseltti, Huesca ise 5 puanda kaldı.

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