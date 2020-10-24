Barcelona-Real Madrid | CANLI

El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı. İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya gelmiş bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlanmıştı.

245. karşılaşma Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanırken, heyecan katsayısı yüksek bu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.





BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Nou Camp Stadı'nda saat 17.00'de başlama düdüğü çalan mücadele Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

BARCELONA-REAL MADRID MAÇI İLK11'LERİ

Barcelona: Neto, Dest, Pique, Lenglet, Jordi Alba, Sergio, De Jong, Pedri, Coutinho, Ansu Fati, Messi

Real Madrid: Courtois, Ramos, Varane, Nacho, Mendy, Casemiro, Valverde, Kroos, Asensio, Vinícius Júnior, Benzema

KARŞILAŞMA ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Real Madrid'e rakip olduğu son iki La Liga karşılaşmasında gol sevinci yaşayamayan Barcelona, derbi tarihinde üç maçlık bir seriyi sadece Mart 1957-Şubat 1958 arasında yaşamıştı. Barcelona, El Clasico tarihindeki 400. resmi maç golünü atmak için Real Madrid'in karşısına çıkıyor.

Real Madrid, La Liga'da oynadığı son iki El Clasico'da mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı. Son karşılaşmadan galip ayrılan Real Madrid, Barcelona'yı Mayıs 2008'den bu yana üst üste iki La Liga derbisinde mağlup edemiyor.

Son 12 La Liga sezonunda oynanan ilk El Clasico'nun sadece birini kazanabilen Real Madrid, tek galibiyetini Ekim 2014'te sahsasında almıştı. Madrid ekibi, Aralık 2007'den bu yana sezonunun ilk El Clasico'sunu deplasmanda kazanamıyor. Real Madrid kaptanı Sergio Ramos, El Clasico tarihinde en fazla maça çıkan oyuncu konumunda. İspanyol oyuncu, bu karşılaşmada görev alması halinde La Liga'da en fazla El Clasico'da sahaya çıkan oyuncu rekorunu egale edecek.

Lionel Messi, Barcelona – Real Madrid rekabetinde en fazla resmi maç golü atan, en fazla La Liga golü atan ve Camp Nou'da en fazla gol atan oyuncu konumunda.

Barcelona'ya rakip olduğu son sekiz resmi maçta da fileleri havalandıramayan Real Madrid forveti Karim Benzema, derbi tarihindeki en uzun serisini sona erdirmek için sahaya çıkıyor. Fransız santrfor, resmi maçlarda görev aldığı 24 El Clasico'da dokuz gol kaydetti.

Barcelona forveti Antoine Griezmann, Real Madrid'e rakip olduğu 11 La Liga maçında beş gol kaydetti. Fransız oyuncu, lig tarihinde Real Madrid'e hem Barcelona hem de Atletico formalarıyla gol atmayı başaran altıncı isim olabilir.

Kariyerinde ilk kez El Clasico'ya çıkmaya hazırlanan Ronald Koeman, La Liga'da Barcelona – Real Madrid derbisinde görev yapan yedinci Hollandalı teknik direktör olacak. Daha önceki altı çalıştırıcı arasında ilk derbisini kazanmayı başaran tek isim Louis van Gaal.

Barcelona'ya rakip olduğu dokuz resmi maçın sadece ikisini kaybeden Zinedine Zidane, dört galibiyetinin ikisini deplasmanda aldı. Real Madrid'in başında deplasmanda üç El Clasico'dan galip ayrılmayı başaran tek isim Miguel Munoz.