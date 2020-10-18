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'da spor müsabakalarına corona virüsü engeli!

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını, spor camiasında da yayılmaya devam ediyor... Pandemiden en çok etkilenen Avrupa ülkerinin başında gelen 'da, hem basketbolda hem de futbolda bazı müsabakalar Covid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2020 Pazar 14:13
İspanya'da spor müsabakalarına corona virüsü engeli!

'da sporcularda tespit edilen yeni tip corona virüsü (Covid-19) tanılarından dolayı ve futbolda birer maç ileri bir tarihe ertelendi.

İspanya 1. 'nde bugün oynanması gereken Bilbao Basket- maçı Real Madrid'deki basketbolcu Fabien Causeur'un Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı ileri bir tarihe alındı.

Real Madrid'in 4 Ekim'de deplasmanda Herbalife Gran Canaria ile oynaması gereken lig maçı da Kanarya Adaları takımındaki bir sporcuda Covid-19 tespit edilmesinden dolayı ertelenmişti.

İspanyol futbolunda salgından dolayı ertelenen ilk maç ise 2. Lig'deki Alcorcon-Ponferradina oldu.

Alcorcon'da 4 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkmasından dolayı bugünün programında olan maç için erteleme kararı çıktı.


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