Haberler İspanya La Liga Levante - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 5. hafta mücadelesinde Levente sahasında 'i konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:58 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020 Pazar 11:59
Levante - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEVANTE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante - Real Madrid maçı 4 Ekim Pazar günü saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

LEVANTE - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Levante: Fernández, Clerc, Postigo, Vezo, Miramón, Bardhi, Vukcevic, Malsa, Campaña, Morales, Martí

Real Madrid: Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius Júnior, Benzema, Ødegaard

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