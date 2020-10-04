Levante - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde Levante ile Real Madrid karşı karşıya geliyor. Maç öncesi arama motorlarında müsabaka hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

LEVANTE - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Levante - Real Madrid maçı 4 Ekim Pazar günü saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

LEVANTE - REAL MADRID MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Levante: Fernández, Clerc, Postigo, Vezo, Miramón, Bardhi, Vukcevic, Malsa, Campaña, Morales, Martí

Real Madrid: Courtois, Mendy, Ramos, Varane, Carvajal, Modric, Casemiro, Valverde, Vinicius Júnior, Benzema, Ødegaard