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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 3. haftasında sahasında ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:35 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:36
Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. , La Liga'nın 3. haftasında 'i konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Barcelona - Villarreal maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

BARCELONA - VILLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Villarreal maçı 27 Eylül Pazar günü saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

BARCELONA - VILLARREAL MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Neto; Roberto, Pique, Lenglet, Alba; Busquets, de Jong; Messi, Coutinho, Fati; Griezmann

Villarreal: Asenjo; Gaspar, Funes Mori, Torres, Estupinan; Chukwueze, Parejo, Coquelin, Gomez; Moreno, Alcacer

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