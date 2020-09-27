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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'nın 3. haftasında Atletico sahasında 'yı ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:44 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 14:44
Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya 'da heyecan devam ediyor. , La Liga'nın 3. haftasında 'yı konuk ediyor. Maç ülkemizde de merakla beklenirken, araştırılan konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer aldı. Peki, Atletico Madrid - Granada maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atletico Madrid - Granada 27 Eylül Pazar günü saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

ATLETICO MADRID - GRANADA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Atlético Madrid: Jan Oblak; Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Thomas Partey, Saúl Ñíguez, Marcos Llorente; Joao Félix, .

Granada: Rui Silva; Dimitri Foulquier, Germán Sánchez, Domingos Duarte, Carlos Neva; Luis Milla, Yangel Herrera, Ángel Montoro; Antonio Puertas, , Darwin Machís.

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