Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 2. haftasında Celta Vigo ile Valencia karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo - Valencia maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Okay Yokuşlu, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas

Valencia: Doménech, Gayà, Diakhaby, Paulista, Wass, Kondogbia, Racic, Vallejo, Kang-In, Musah, Gómez