Haberler İspanya La Liga Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'da heyecan devam ediyor. 2. hafta mücadelesinde sahasında 'yı konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 13:38
Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 2. haftasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadele hakkında tüm detaylar futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Celta Vigo - Valencia maçı 19 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

CELTA VIGO - VALENCIA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Celta Vigo: Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Okay Yokuşlu, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas

Valencia: Doménech, Gayà, Diakhaby, Paulista, Wass, Kondogbia, Racic, Vallejo, Kang-In, Musah, Gómez

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