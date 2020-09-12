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Haberler İspanya La Liga Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın açılış haftası maçında Granda, evinde 'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediyor ve araştırılıyor. Peki, - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:04 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:05
Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

:'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Granada - Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada - Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 19:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

GRANADA - ATHLETIC BILBAO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Granada: Silva, Neva, Duarte, Sánchez, Díaz, Herrera, Milla, Iturra, Vico, , Puertas

Athletic Bibao: Simón, Balenziaga, Martínez, Álvarez, Capa, López, García, Morcillo, Muniain, Williams, García