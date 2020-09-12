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Haberler İspanya La Liga Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın açılış maçında Eibar, evinde Celta Vigo'yu ağırlıyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2020 Cumartesi 12:42
Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış maçında Eibar ile Celta Vigo karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Eibar - Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Eibar - Celta Vigo maçı 12 Eylül'de saat 17:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

EIBAR - CELTA VIGO MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Eibar:Dmitrovic, Soares, Bigas, Oliveira, Correa, Inui, Expósito, Diop, León, Enrich, García

Celta Vigo:Villar, Olaza, Araújo, Aidoo, Mallo, Beltrán, Tapia, Nolito, Méndez, Emre Mor, Aspas