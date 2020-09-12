İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Açılış hafta maçında Cadiz ile Osasuna karşı karşıya geliyor. Müsabaka öncesinde futbolseverler arama motorlarında maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Cadiz - Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

CADIZ - OSASUNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Cadiz - Osasuna maçı 12 Eylül'de saat 22:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

CADIZ - OSASUNA MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Cadiz: Cifuentes, Espino, Cala, Lopez, Akapo, Fernández, Mari, Bodiger, Malbasic, Negredo, Sanchez

Osasuna: Herrera, Pérez, Hernández, García, Vidal, García, Sanjurjo, Torró, Torres, López, Gallego