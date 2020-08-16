Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuva tarihine geçen Barcelona, bu tarihi skorun ardından şimdi de corona virüsü şoku yaşıyor. Katalan ekibinde Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Umtiti'nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fransız savunmacıyla temas ettiği belirlenen sportif direktör Eric Abidal karantinaya alındı.

KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Bayern Münih maçının ardından oldukça üzgün olduğu gözlenen ve yönetime istifaya hazır olduğunu ilettiği belirtilen Abidal, karşılaşma sonrası Lizbon'dan Barcelona'ya şahsi aracıyla dönmeyi tercih etmiş ve bin 200 km yol yapmıştı. Katalan ekibinin eski yıldızlarından olan 40 yaşındaki Abidal, 2012 yılında karaciğer nakli olmuştu.



