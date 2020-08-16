Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga Umtiti'nin testi pozitif çıkmıştı! O isim de karantinaya alındı

'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada

Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada

Şampiyonlar Ligi'nde 'e 8-2 mağlup olarak turnuvaya şok bir skorla veda eden 'da şimdi de corona virüsü paniği yaşanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi 'e 8-2 yenilerek turnuva tarihine geçen , bu tarihi skorun ardından şimdi de corona virüsü şoku yaşıyor. Katalan ekibinde Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Umtiti'nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fransız savunmacıyla temas ettiği belirlenen sportif direktör karantinaya alındı.

KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU

Bayern Münih maçının ardından oldukça üzgün olduğu gözlenen ve yönetime istifaya hazır olduğunu ilettiği belirtilen Abidal, karşılaşma sonrası Lizbon'dan Barcelona'ya şahsi aracıyla dönmeyi tercih etmiş ve bin 200 km yol yapmıştı. Katalan ekibinin eski yıldızlarından olan 40 yaşındaki Abidal, 2012 yılında karaciğer nakli olmuştu.


haberin devamı

  1. 16.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA