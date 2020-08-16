Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada
Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 mağlup olarak turnuvaya şok bir skorla veda eden Barcelona'da şimdi de corona virüsü paniği yaşanıyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Alman devi Bayern Münih'e 8-2 yenilerek turnuva tarihine geçen Barcelona, bu tarihi skorun ardından şimdi de corona virüsü şoku yaşıyor. Katalan ekibinde Fransız defans oyuncusu Samuel Umtiti'nin corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Umtiti'nin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Fransız savunmacıyla temas ettiği belirlenen sportif direktör Eric Abidal karantinaya alındı.
KARACİĞER NAKLİ OLMUŞTU
Bayern Münih maçının ardından oldukça üzgün olduğu gözlenen ve yönetime istifaya hazır olduğunu ilettiği belirtilen Abidal, karşılaşma sonrası Lizbon'dan Barcelona'ya şahsi aracıyla dönmeyi tercih etmiş ve bin 200 km yol yapmıştı. Katalan ekibinin eski yıldızlarından olan 40 yaşındaki Abidal, 2012 yılında karaciğer nakli olmuştu.
- 16.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona'da panik! Corona virüslü Umtiti ile temas eden Abidal karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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