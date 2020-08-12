Son dakika: Enes Ünal'dan Getafe'ye 5 yıllık imza!

İspanya La Liga'da 2019-2020 sezonunu Valladolid'de kiralık olarak tamamlayan Enes Ünal, bir başka İspanyol ekibi Getafe'ye transfer oldu. Getafe Kulübü, resmi sitesinden yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki milli golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Getafe Kulübü, Enes Ünal transferini sosyal medyadan paylaştığı 'hoş geldin' mesajıyla duyurdu..

Enes Ünal, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Valladolid'le 37 resmi maça çıkarken, 8 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.