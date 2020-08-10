Atletico Madrid'de son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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'de son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

Atletico Madrid'de son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı

ekibi 'de iki kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.

İspanyol ekibi 'de iki kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.

Takımda daha önce koronavirüse yakalandığı duyurulan iki ismin ise futbolcular ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.

İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.

Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü 'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi.

  1. 10.08.2020
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