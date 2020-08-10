Atletico Madrid'de son yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı
La Liga ekibi Atletico Madrid'de iki kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.
İspanyol ekibi Atletico Madrid'de iki kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görülmesinin ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan Kovid-19 testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.
Takımda daha önce koronavirüse yakalandığı duyurulan iki ismin ise futbolcular Angel Correa ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.
İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.
Atletico Madrid'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü Almanya'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın Portekiz'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi.
- 10.08.2020
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