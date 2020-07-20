Sevilla Suso'nun bonservisini aldı! 5 yıllık imza - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Sevilla Suso'nun bonservisini aldı! 5 yıllık imza

Sevilla Suso'nun bonservisini aldı! 5 yıllık imza

La Liga takımlarından Sevilla, 'dan kiraladığı yıldız kanat oyuncusu Suso'nun bonservisini aldı. Endülüs ekibi resmi sitesinden, futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sevilla Kulübü, satın alma opsiyonu kullanılan 26 yaşındaki futbolcu Suso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten bonservis bedeliyle ilgili açıklama yapılmadı. basınında ise transferin 21 milyon avro karşılığında gerçekleştiği öne sürüldü.

Profesyonel kariyerine 'nin ekibinde başlayan Suso, 2015'te 'a olmuştu. İspanya'nın Almeria ve 'nın Genoa takımlarında kiralık olarak oynayan Suso, geride kalan sezonun devre arasında ise Sevilla'ya kiralanmıştı.

Sağ kanatta görev alan İspanyol futbolcu, Sevilla'da 19 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

  1. 20.07.2020
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