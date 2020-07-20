Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi! - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga İspanya'da corona şoku! 7 futbolcunun testi pozitif

Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

2. Ligi'nde sezonun son haftasında bu akşam oynanması gereken Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, Fuenlabrada'lı 7 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelendi.

2. Ligi'nde sezonun son haftasında bu akşam oynanması gereken Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, corona virüsü nedeniyle ertelendi.

Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Fuenlabrada takımları, TSİ 22.00'de başlaması öngörülen maç için stadyuma gelirken, burada futbolculara yapılan Covid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kişide pozitif sonucunun çıktığı bildirildi.

, İspanya Futbol Federasyonu ve Spor Yüksek Konseyi yetkilileri yaptıkları toplantının ardından, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesinden dolayı karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, bu karşılaşma dışındaki 2. ligde sezonun son haftasının tüm maçlarının oynanacağı kaydedildi.

Madrid kentinin takımı olan Fuenlabrada'da futbolcuların sağlık koşullarının düzelmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı belirtildi.

Ligde son haftası öncesinde 48 puanla düşme hattının olduğu 19. sırada yer alan Deportivo'nun 3. lige düşmemesi için mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.

  1. 20.07.2020
  2. Güncelleme: 20.07.2020 22:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA