Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!
İspanya 2. Ligi'nde sezonun son haftasında bu akşam oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, Fuenlabrada'lı 7 futbolcunun corona virüsü testinin pozitif çıkmasından dolayı ertelendi.
İspanya 2. Ligi'nde sezonun son haftasında bu akşam oynanması gereken Deportivo La Coruna-Fuenlabrada karşılaşması, corona virüsü nedeniyle ertelendi.
Emre Çolak'ın formasını giydiği Deportivo ile Fuenlabrada takımları, TSİ 22.00'de başlaması öngörülen maç için stadyuma gelirken, burada futbolculara yapılan Covid-19 testinde Fuenlabrada'dan 7 kişide pozitif sonucunun çıktığı bildirildi.
La Liga, İspanya Futbol Federasyonu ve Spor Yüksek Konseyi yetkilileri yaptıkları toplantının ardından, Fuenlabrada'dan 7 futbolcuda Covid-19 tespit edilmesinden dolayı karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, bu karşılaşma dışındaki 2. ligde sezonun son haftasının tüm maçlarının oynanacağı kaydedildi.
Madrid kentinin takımı olan Fuenlabrada'da futbolcuların sağlık koşullarının düzelmesinin ardından karşılaşmanın oynanacağı belirtildi.
Ligde son haftası öncesinde 48 puanla düşme hattının olduğu 19. sırada yer alan Deportivo'nun 3. lige düşmemesi için mutlak galip gelmesi ve iki rakibinin puan kaybetmesi gerekiyordu.
- 20.07.2020
- Güncelleme: 20.07.2020 22:48
- Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!
- TFF 2. Lig'de Play-off heyecanı | CANLI YAYIN
- Galatasaray'ın gündemindeki Adil Aouchiche Saint Etienne'de!
- Oxford Üniversitesi'nden corona virüsü açıklaması! Potansiyel aşı güvenli mi?
- Trabzonspor teknik direktör Hüseyin Çimşir'le yollarını ayırdı!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan ikinci transfer düellosu! Süper Lig'in yıldızı...
- Fenerbahçe'de moraller bozuk! İşte idmandan kareler
- Galatasaray'ın gözdesi konuştu! "Transfer olmak istiyorum"
- Dünya yıldızları için devrede! Emre Belözoğlu'ndan online transfer görüşmesi
- Fatih Terim neşteri vurdu! Galatasaray'da 7 yolcu birden
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Deportivo-Fuenlabrada maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.