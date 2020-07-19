Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'nın 38. haftasında , evinde 'yı ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Osasuna'da Chimy Avila, Marc Cardona, Darko Brasanac ve Enric Gallego bu akşam maçta forma giyemeyecek. Mallorca'da ise Leonardo Koutris, Aleksander Sedlar ve Juan Hernández bu akşam forma giyemeyecek.

OSASUNA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Mallorca maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 19.07.2020
  2. Güncelleme: 19.07.2020 21:24
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