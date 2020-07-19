Osasuna-Mallorca maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Osasuna ile Mallorca karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Osasuna'da Chimy Avila, Marc Cardona, Darko Brasanac ve Enric Gallego bu akşam maçta forma giyemeyecek. Mallorca'da ise Leonardo Koutris, Aleksander Sedlar ve Juan Hernández bu akşam forma giyemeyecek.

OSASUNA-MALLORCA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Osasuna-Mallorca maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.