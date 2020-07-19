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19 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İspanya La Liga Leganes-Real Madrid maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nın 38. haftasında Levante, evinde 'i ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, -Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanda 'e konuk oluyor. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Şampiyon Real Madrid'de Marcelo maçta forma giyemeyecek. Alexander Szymanowski ve Rubén Pérez ise Levante adına sahada olamayacak futbolcular arasında yerini alıyor.

LEGANES-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Leganes-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

  1. 19.07.2020
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