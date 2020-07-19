Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Levante, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, deplasmanda Leganes'e konuk oluyor. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Şampiyon Real Madrid'de Marcelo maçta forma giyemeyecek. Alexander Szymanowski ve Rubén Pérez ise Levante adına sahada olamayacak futbolcular arasında yerini alıyor.
LEGANES-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Leganes-Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.
- 19.07.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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