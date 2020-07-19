Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?
İspanya La Liga'nın 38. haftasında Granada, evinde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Darwin Machís bu akşam oynayamayacak. Athletic Bilbao'da ise Unai Simon bu akşam forma giyemeyecek.
GRANADA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Granada-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
- 19.07.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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