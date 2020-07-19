Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Granada ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Darwin Machís bu akşam oynayamayacak. Athletic Bilbao'da ise Unai Simon bu akşam forma giyemeyecek.

GRANADA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.