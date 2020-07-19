Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak? - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
19 Temmuz 2020, Pazar
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?

Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlacak?

'nın 38. haftasında , evinde 'yu ağırlayacak. Maçın 11'leri, yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Granada-Athletic Bilbao maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Granada'da Neyder Lozano, Quini, Álex Martínez, Maxime Gonalons ve Darwin Machís bu akşam oynayamayacak. Athletic Bilbao'da ise Unai Simon bu akşam forma giyemeyecek.

GRANADA-ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Granada-Athletic Bilbao maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

  1. 19.07.2020
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