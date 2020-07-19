Espanyol-Celta Vigo maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. 38. hafta mücadelesinde Espanyol ile Celta Vigo karşı karşıya gelecek. Maç öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Espanyol'da Sergi Darder, Raúl de Tomás ve Bernardo Espinosa oynayamayacak. Celta Vigo'da ise Sergio Álvarez, David Juncà, Denis Suárez, Rubén Blanco, Fedor Smolov, Joseph Aidoo, Nolito ve Rafinha bu akşam Celta Vigo adına sahada oynayamayacak.

ESPANYOL-CELTA VIGO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Espanyol-Celta Vigo maçı bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.